Попытку сбыта синтетических наркотиков пресекли в Ростове-на-Дону

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в преступлении подозревается 22-летний молодой человек.

Правоохранители задержали его в Ворошиловском районе донской столицы. При себе у подозреваемого оказалось 15 пакетиков с синтетическим наркотиком общим весом около 300 граммов.

По предварительным данным, задержанный планировал сбыть наркотики через тайники-закладки.