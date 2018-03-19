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16:20 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Попытку сбыта синтетических наркотиков пресекли в Ростове-на-Дону

Попытку сбыта синтетических наркотиков пресекли полицейские в Ростове-на-Дону.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в преступлении подозревается 22-летний молодой человек.

Правоохранители задержали его в Ворошиловском районе донской столицы. При себе у подозреваемого оказалось 15 пакетиков с синтетическим наркотиком общим весом около 300 граммов.

По предварительным данным, задержанный планировал сбыть наркотики через тайники-закладки.

В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (попытка незаконного сбыта наркотиков).

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