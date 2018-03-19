Попытку сбыта синтетических наркотиков пресекли в Ростове-на-Дону
Попытку сбыта синтетических наркотиков пресекли полицейские в
Попытку сбыта синтетических наркотиков пресекли полицейские в
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в преступлении подозревается 22-летний молодой человек.
Правоохранители задержали его в Ворошиловском районе донской столицы. При себе у подозреваемого оказалось 15 пакетиков с синтетическим наркотиком общим весом около 300 граммов.
По предварительным данным, задержанный планировал сбыть наркотики через
В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (попытка незаконного сбыта наркотиков).
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