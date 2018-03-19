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16:41 (мск), источник: РИА Новости

Националист Дацик получил 3,5 года колонии за «голый марш» проституток

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник приговорил к 3,5 годам колонии строгого режима скандально известного националиста и MMA-бойца Вячеслава Дацика, который заставил сотрудниц и клиентов борделя голыми пройтись по улице.

Источник: РИА Новости

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Дацика признали виновным в нарушении неприкосновенности жилища, побоях и разбое.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии строгого режима», — говорится в релизе.

В ночь на 18 мая 2016 года Дацик, также известный как Рыжий Тарзан, заставил сотрудниц и посетителей борделя на 11-й линии Васильевского острова пройти в обнаженном виде до ближайшего отдела полиции. Публикации в СМИ и соцсетях сопровождались фотографиями и видео.

Как выяснило следствие, придя в бордель, расположенный в квартире, Дацик напал на находившихся там девять человек с металлическим обрезком и под угрозой расправы выгнал всех на улицу. Кроме того, разбойник забрал из сейфа увеселительного заведения больше 50 тысяч рублей, отобрал у одной из проституток мобильный телефон, выбил дверь в одну из комнат и избил еще трех женщин.

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Это не первый срок для Дацика: лишь в марте 2016 года он вышел на свободу из колонии в Красноярске, где отбывал пятилетний срок за разбойное нападение на петербургский салон сотовой связи. А в 2007 году также за разбои ему назначали лечение в психбольнице, из которой он сбежал в 2010 году и объявился в иммиграционной конторе Осло с намерением попросить убежище в Норвегии. При нем был пистолет, который он сдал полицейским.

В конце декабря 2010 года норвежский суд приговорил его к восьми месяцам тюрьмы за незаконное ношение оружия, а в марте 2011 года Дацика депортировали в Россию и арестовали. На этот раз психиатрическая экспертиза признала его полностью вменяемым.

В мае 2017 года, уже находясь под арестом по новому делу, Дацик попытался сбежать из здания суда, но тщетно.

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