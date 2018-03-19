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16:19 (мск), источник: ТАСС

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Ростове-на-Дону выросло до четырех

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в понедельник в результате ДТП с маршрутным микроавтобусом, который врезался в здание электроподстанции в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-центр Главного управления МВД России по Ростовской области.

В момент аварии в маршрутке находились 12 человек.

Ранее сообщалось, что пострадали трое пассажиров.

«В Ростове-на-Дону в районе дома № 8 по улице Мира водитель 1969 года рождения, управляя автобусом малой вместимости Hyundai County с пассажирами — 12 человек, по предварительным данным, объезжая затор на проспекте Шолохова, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (здание электроподстанции). В результате ДТП пострадали четыре пассажира Hyundai County», — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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