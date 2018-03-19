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17:30 (мск), источник: Новая Кубань

Вынесен приговор гастарбайтеру, совершившему двойное убийство в здании Пенсионного фонда в Краснодаре

Краснодар. 19 марта — Новая Кубань. Речь идет о громком двойном убийстве, совершенном в январе прошлого года.

Оно было совершено в административном здании Управления Пенсионного фонда России, расположенном по улице Красноармейской.

32-летний Бахтиер Давлетов и двое его коллег в возрасте 47 и 50 лет занимались ремонтом помещения. В ночь на 7 января 2017 года они распивали спиртные напитки на первом этаже здания.

Между мужчинами произошел конфликт. Давлетов дождался, когда они уснут и принялся убивать их металлическим уголком. Мужчина наносил удары по голове спящим коллегам.

В результате оба скончались от полученных открытых черепно-мозговых травм.

Давлетов скрылся. Он был объявлен в розыск. В городе велась спецоперация. 13 января 2017 года его задержали на территории ТЦ «Красная площадь».

Давлетов проходил фигурантом уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Вердикт вынесен Краснодарским краевым судом. Его признали виновным. Мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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