Вынесен приговор гастарбайтеру, совершившему двойное убийство в здании Пенсионного фонда в Краснодаре

Оно было совершено в административном здании Управления Пенсионного фонда России, расположенном по улице Красноармейской.

32-летний Бахтиер Давлетов и двое его коллег в возрасте 47 и 50 лет занимались ремонтом помещения. В ночь на 7 января 2017 года они распивали спиртные напитки на первом этаже здания.

Между мужчинами произошел конфликт. Давлетов дождался, когда они уснут и принялся убивать их металлическим уголком. Мужчина наносил удары по голове спящим коллегам.

В результате оба скончались от полученных открытых черепно-мозговых травм.

Давлетов скрылся. Он был объявлен в розыск. В городе велась спецоперация. 13 января 2017 года его задержали на территории ТЦ «Красная площадь».