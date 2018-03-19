Вынесен приговор гастарбайтеру, совершившему двойное убийство в здании Пенсионного фонда в Краснодаре
Краснодар. 19 марта — Новая Кубань. Речь идет о громком двойном убийстве, совершенном в январе прошлого года.
Краснодар. 19 марта — Новая Кубань. Речь идет о громком двойном убийстве, совершенном в январе прошлого года.
Оно было совершено в административном здании Управления Пенсионного фонда России, расположенном по улице Красноармейской.
32-летний Бахтиер Давлетов и двое его коллег в возрасте 47 и 50 лет занимались ремонтом помещения. В ночь на 7 января 2017 года они распивали спиртные напитки на первом этаже здания.
Между мужчинами произошел конфликт. Давлетов дождался, когда они уснут и принялся убивать их металлическим уголком. Мужчина наносил удары по голове спящим коллегам.
В результате оба скончались от полученных открытых
Давлетов скрылся. Он был объявлен в розыск. В городе велась спецоперация. 13 января 2017 года его задержали на территории ТЦ «Красная площадь».
Давлетов проходил фигурантом уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Вердикт вынесен Краснодарским краевым судом. Его признали виновным. Мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом сообщили в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.