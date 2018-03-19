Праздничная декорация упала на девушку в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В центре Петропавловска праздничная декорация упала на молодую девушку, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В центре Петропавловска праздничная декорация упала на молодую девушку, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Декоративная арка, расположенная на улице Конституции Казахстана, рухнула на проходившую мимо горожанку. Девушке потребовалась госпитализация.
Возможной причиной падения конструкции является сильный ветер. В регионе на 19 и 20 марта объявлено штормовое предупреждение.
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