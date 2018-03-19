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18:00 (мск), источник: Kazinform

Праздничная декорация упала на девушку в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В центре Петропавловска праздничная декорация упала на молодую девушку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Декоративная арка, расположенная на улице Конституции Казахстана, рухнула на проходившую мимо горожанку. Девушке потребовалась госпитализация.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, пострадавшая находится в травматологическом отделении 3-й городской больницы, состояние стабильно тяжелое.

Возможной причиной падения конструкции является сильный ветер. В регионе на 19 и 20 марта объявлено штормовое предупреждение.

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