Боец без правил Дацик поплатился за «охоту на проституток»

Источник: AP 2018

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга 19 марта огласил приговор в отношении ранее судимого Вячеслава Дацика, в прошлом — спортсмена силовых единоборств и активиста националистических структур.

Боец ММА (смешанные боевые искусства) по прозвищу «Рыжий Тарзан» обвинялся в нападении на предполагаемых проституток в мае 2016 года. Это событие вызвало заметный резонанс в Петербурге.

По версии следствия, 18 мая 2016 года Дацик напал на подпольный публичный дом на Васильевском острове, выгнал людей, которых считал проститутками и клиентами, на улицу в голом виде и погнал в отдел полиции. Дацик утверждал, что ведет борьбу с борделями, через которые иностранные враги намеренно заражают россиян СПИДом.

Суд признал Дацика виновным в совершении незаконного проникновения в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица, в побоях, а также в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Суд назначил Дацику наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии строгого режима.

С учетом того, что он уже почти два года находится в СИЗО, более половины назначенного срока Дацик уже отсидел.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе судебного процесса Дацик обещал, что будет оспаривать его результаты в Конституционном суде и ЕСПЧ, так как считает, что его права кругом нарушены.