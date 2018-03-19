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18:11 (мск), источник: ИА REGNUM

Боец без правил Дацик поплатился за «охоту на проституток»

«Рыжий Тарзан» уже отбыл в СИЗО больше половины назначенного срока.

Источник: AP 2018

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга 19 марта огласил приговор в отношении ранее судимого Вячеслава Дацика, в прошлом — спортсмена силовых единоборств и активиста националистических структур.

Боец ММА (смешанные боевые искусства) по прозвищу «Рыжий Тарзан» обвинялся в нападении на предполагаемых проституток в мае 2016 года. Это событие вызвало заметный резонанс в Петербурге.

По версии следствия, 18 мая 2016 года Дацик напал на подпольный публичный дом на Васильевском острове, выгнал людей, которых считал проститутками и клиентами, на улицу в голом виде и погнал в отдел полиции. Дацик утверждал, что ведет борьбу с борделями, через которые иностранные враги намеренно заражают россиян СПИДом.

Суд признал Дацика виновным в совершении незаконного проникновения в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица, в побоях, а также в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Суд назначил Дацику наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии строгого режима.

С учетом того, что он уже почти два года находится в СИЗО, более половины назначенного срока Дацик уже отсидел.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе судебного процесса Дацик обещал, что будет оспаривать его результаты в Конституционном суде и ЕСПЧ, так как считает, что его права кругом нарушены.

Напомним, что Дацик в декабре 2012 года был приговорен к пяти годам колонии за серию ограблений салонов сотовой связи. Находясь под следствием, Дацик бежал в Норвегию, которая отказала ему в политическом убежище. В Норвегии он отбыл срок за незаконное ношение оружия, а затем был депортирован в РФ. В марте 2016 года Дацик освободился из колонии ‑ и сразу же совершил новое преступление.

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