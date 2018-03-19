В Волгограде директор стройфирмы уклонился от уплаты 21 млн рублей налогов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, компания мужчины занималась разбором и сносом зданий, а также расчисткой строительных участков. Для уклонения от уплаты налогов на протяжении 2008−2011 года он не отражал имеющуюся кредиторскую задолженность перед двумя подконтрольными ему организациями в бухучете.