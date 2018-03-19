В Волгограде директор стройфирмы уклонился от уплаты 21 млн рублей налогов
Глава строительной фирмы скрыл от ФНС 21 миллион рублей в Волгограде.
Глава строительной фирмы скрыл от ФНС 21 миллион рублей в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, компания мужчины занималась разбором и сносом зданий, а также расчисткой строительных участков. Для уклонения от уплаты налогов на протяжении 2008−2011 года он не отражал имеющуюся кредиторскую задолженность перед двумя подконтрольными ему организациями в бухучете.
«Преступную схему вскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону и Межрайонной инспекции ФНС № 9», — добавили в ведомстве.
Правоохранители возбудили уголовное дело, мужчина свою вину в содеянном не признал.
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