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17:11 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде директор стройфирмы уклонился от уплаты 21 млн рублей налогов

Глава строительной фирмы скрыл от ФНС 21 миллион рублей в Волгограде.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, компания мужчины занималась разбором и сносом зданий, а также расчисткой строительных участков. Для уклонения от уплаты налогов на протяжении 2008−2011 года он не отражал имеющуюся кредиторскую задолженность перед двумя подконтрольными ему организациями в бухучете.

«Преступную схему вскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону и Межрайонной инспекции ФНС № 9», — добавили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело, мужчина свою вину в содеянном не признал.

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