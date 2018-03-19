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16:56 (мск), источник: Volga News

В Похвистневском районе браконьеры застрелили трех лосей

По данным областного департамента охоты и рыболовства, на территории охотничьих хозяйств Похвистневского района с начала этого года зафиксировано три случая незаконной охоты на лося с применением огнестрельного оружия. Но если в первых двух случаях браконьеров по горячим следам поймать не удалось, то по факту последнего эпизода возбуждено уголовное дело.

Как стало известно «Волга Ньюс», 3 марта 2018 года в половине первого ночи специалисту департамента поступила информация о том, что на 15-м километре автодороги Похвистнево-Исаково, на территории 30-го квартала Ятманского лесничества были слышны выстрелы. О произошедшем было сообщено сотрудникам полиции. В результате прибывшие на место сотрудники ГИБДД вместе с районным специалистом охотнадзора задержали автомобиль Lada Kalina, в салоне которого находилось двое мужчин.

В авто был обнаружен карабин системы «Вепрь» с оптическим прицелом, предназначенным для стрельцы в ночное время, топор и две рации. Кроме того, при осмотре территории, следуя по следам от протектором машины, примерно в 800 метрах от дороги опергруппа обнаружила убитую самку лося.
Прибывший на место предполагаемого преступления врач-ветеринар различил на шее животного пулевое отверстие диаметром 0,5 мм. Позже при вскрытии трупа в нем оказались два эмбриона в возрасте примерно 5−6 месяцев.

Сейчас сотрудниками МО МВД «Похвистневский» ведется проверка. Как сообщают в областном главке, по данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ — «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Санкции данной статьи предусматривают арест, лишение свободы сроком до 2 лет или штраф от 100 до 300 тыс. рублей или исправительные работы.

Добавим, что согласно положению № 1 к Правилам охоты, утвержденным Приказом Минприроды РФ от 16.11.2010 № 512, охота на копытных животных (лося) осуществляется с 15 октября по 31 декабря (все половозрелые группы) и с 1 по 15 января (животные до 1 года). Также на взрослых самцов можно охотиться с 1 по 30 сентября.

Постановлением губернатора Самарской области от 24.07.2017 г. № 148 «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2017 года по 1 августа 2018 года» на территории области охотникам разрешено добыть 197 лосей, 55 благородных оленей и 697 косуль.

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