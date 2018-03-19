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18:56 (мск), источник: Вести Иркутск

Из пострадавшей — в подозреваемую. Иркутянку Екатерину Стецюк поместили под стражу в ОАЭ

Ранее мы сообщали, что в Арабских Эмиратах на девушку было совершено покушение. Спасаясь от убийцы, она выпрыгнула в окно и теперь нуждается в помощи.

У Екатерины сломан позвоночник, она не может ходить, но врачи дают шансы на восстановление, так как спинной мозг не задет. Друзья в Иркутске собирают деньги для оплаты дорогостоящей операции. Пока неизвестно, почему девушка оказалась под стражей. Эту информацию нам сообщили её близкие. Екатерине 22 года, в Дубай она уехала работать по контракту.

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