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16:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе осудили банду квартирных воров

Злоумышленники «обчищали» жилье в Симферополе, Феодосии и Евпатории.

В столице Республики Крым Киевский районный суд вынес приговор трем членам преступной группы. Они признаны виновными сразу по трем статьям УК РФ: кража; незаконная передача, сбыт, хранение оружия, его основных частей, боеприпасов; хищение оружия, боеприпасов.

— Обвиняемые с сентября 2015 по апрель 2017 года совершили десяток краж из квартир в Симферополе, Феодосии, Евпатории, — сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, — откуда похитили имущество на общую сумму свыше 4,3 миллионов рублей.

Злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6,5 до 8 лет с отбыванием к исправительной колонии строгого режима. Также с них взыскан причиненный обворованным гражданам материальный ущерб, а также моральный вред в общей сумме 450 тысяч рублей.

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