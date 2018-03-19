В Симферополе осудили банду квартирных воров
Злоумышленники «обчищали» жилье в Симферополе, Феодосии и Евпатории.
Злоумышленники «обчищали» жилье в Симферополе, Феодосии и Евпатории.
В столице Республики Крым Киевский районный суд вынес приговор трем членам преступной группы. Они признаны виновными сразу по трем статьям УК РФ: кража; незаконная передача, сбыт, хранение оружия, его основных частей, боеприпасов; хищение оружия, боеприпасов.
— Обвиняемые с сентября 2015 по апрель 2017 года совершили десяток краж из квартир в Симферополе, Феодосии, Евпатории, — сообщает
Злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6,5 до 8 лет с отбыванием к исправительной колонии строгого режима. Также с них взыскан причиненный обворованным гражданам материальный ущерб, а также моральный вред в общей сумме 450 тысяч рублей.
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