В Симферополе осудили банду квартирных воров

— Обвиняемые с сентября 2015 по апрель 2017 года совершили десяток краж из квартир в Симферополе, Феодосии, Евпатории, — сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, — откуда похитили имущество на общую сумму свыше 4,3 миллионов рублей.

Злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6,5 до 8 лет с отбыванием к исправительной колонии строгого режима. Также с них взыскан причиненный обворованным гражданам материальный ущерб, а также моральный вред в общей сумме 450 тысяч рублей.