На трассе под Волгоградом столкнулись бензовоз и легковушка

Как рассказали «КП-Волгоград» очевидцы, авария произошла на трассе Волгоград — Сызрань у поворота на село Горная Пролейка. По предварительной информации, столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и седельный тягач, сцепленный с полуприцепом для перевозки нефтепродуктов.

В результате аварии легковушка съехала в кювет, а водитель грузовика смог удержать тяжелую машину на проезжей части. Очевидцы, на глазах которых произошло столкновение, остановились и помогли водителю и пассажирам Kia Rio покинуть разбитый автомобиль, а также вызвали к месту происшествия полицию. Информация о пострадавших в результате ДТП уточняется, причины аварии и степень вины каждого из ее участников предстоит установить сотрудникам дорожно-патрульной службы.