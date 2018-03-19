Под Гурьевском пьяная женщина на BMW врезалась в дерево
38-летняя женщина получила травмы в результате аварии, случившейся в воскресенье вечером на трассе «Калининград-Крылово» через Правдинск. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в
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