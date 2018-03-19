Под Гурьевском пьяная женщина на BMW врезалась в дерево

В 20:05 по автодороге со стороны Калининграда в сторону Крылово ехал автомобиль марки «БМВ» под управлением 38-летней женщины.

По данным полиции, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому на прямом участке дороги превысила скорость и не справилась с управлением. Иномарка врезалась в придорожное дерево справа по ходу движения, водитель получила телесные повреждения.