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17:17 (мск), источник: Новый Калининград

Под Гурьевском пьяная женщина на BMW врезалась в дерево

38-летняя женщина получила травмы в результате аварии, случившейся в воскресенье вечером на трассе «Калининград-Крылово» через Правдинск. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Новый Калининград

В 20:05 по автодороге со стороны Калининграда в сторону Крылово ехал автомобиль марки «БМВ» под управлением 38-летней женщины.

По данным полиции, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому на прямом участке дороги превысила скорость и не справилась с управлением. Иномарка врезалась в придорожное дерево справа по ходу движения, водитель получила телесные повреждения.

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