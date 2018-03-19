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17:23 (мск), источник: РИА Новости

Суд продлил арест обвиняемым в хищении при строительстве резиденции Путина

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей до 21 июня трем предпринимателям, обвиняемым в хищении денег, выделенных на строительство резиденции президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемых Кюнера, Торчинского, Литвинова меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 июня», — огласил решение судья Сергей Подопригоров.

Экс-глава компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский, гендиректор компании «Стройфасад» Владислав Кюнер и бывший директор «Стройфасада» Сергей Литвинов признали вину. Кюнер и Торчинский заключили сделку со следствием.

Фигуранты и их защитники просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

По словам следователя Сергея Новикова, следствию необходимо получить ряд экспертиз и выполнить необходимые процессуальные действия.

Было похищено 225 миллионов рублей.

В рамках нового дела обвинение предъявлено также главе ФГУП «Атэкс» при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрею Каминову. Согласно версии следствия, Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор «Стройфасада» Владислав Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов и глава еще одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский — ее участниками. Еще два предпринимателя Сергей Привалов и Дмитрий Родионов подозреваются только в мошенничестве, без участия в преступной группе.

Дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела в отношении петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя.

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