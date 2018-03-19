В Пушкине посетитель ресторана не захотел платить и сломал руку официанту
Пострадавшего доставили в больницу, а дебошира — в полицию.
Пострадавшего доставили в больницу, а дебошира — в полицию.
В Пушкине не пожелавший расплачиваться за ужин дебошир сломал руку официанту, передает
По предварительным данным, мужчина заказал несколько блюд, но расплачиваться после трапезы не стал. Мужчина попытался уйти незамеченным. Один из официантов увидел это и решил остановить наглого гостя. Тот не стал так просто сдаваться: в ходе драки он сломал официанту руку.
Сотрудника ресторана доставили в больницу, а буйного посетителя — в отделение полиции. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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