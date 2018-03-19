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18:26 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Пушкине посетитель ресторана не захотел платить и сломал руку официанту

Пострадавшего доставили в больницу, а дебошира — в полицию.

Источник: РИА "Новости"

В Пушкине не пожелавший расплачиваться за ужин дебошир сломал руку официанту, передает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел вечером 18 марта в ресторане, расположенном в доме № 1 по Широкой улице.

По предварительным данным, мужчина заказал несколько блюд, но расплачиваться после трапезы не стал. Мужчина попытался уйти незамеченным. Один из официантов увидел это и решил остановить наглого гостя. Тот не стал так просто сдаваться: в ходе драки он сломал официанту руку.

Сотрудника ресторана доставили в больницу, а буйного посетителя — в отделение полиции. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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