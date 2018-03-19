В Самарской области полицейские раскрыли дерзкое ограбление

Источник: Reuters

В полицию Безенчукского района обратилась сотрудница службы связи, заявившая, что на неё при исполнении служебных обязанностей напали трое неизвестных и похитили 69 тысяч рублей.

Дерзкое нападение было совершено на 60-летнюю женщину, когда она проходила мимо заброшенных зданий. Двое мужчин толкнули женщину в снег и удерживали её, а третий выхватил из рук потерпевшей сумку. Один из злоумышленников прикрывал лицо шапкой, а другие были в черных масках. После совершения ограбления нападавшие побежали от населенного пункта в сторону автодороги, где их ждал приятель на автомобиле. По пути один из грабителей, проверив содержимое сумки, взял деньги, а сумку выкинул в снег. Сев в автомашину, злоумышленники скрылись с места преступления.

В ходе проведения подворового обхода, полицейские установили свидетеля преступления, а также изъяли улики. Злоумышленники были задержаны по месту жительства. Ими оказались двое ранее не судимых 22-летних молодых людей, 19-летний юноша и ранее судимый за кражу 19-летний местный житель Подозреваемые были доставлены в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники полиции установили, что похищенные деньги преступники поделили, вещи, которые были надеты на них, выбросили. Автомобиль, на котором они скрылись с места преступления, изъят и помещен на специализированную автостоянку. При проведении обыска у одного из злоумышленников изъята часть украденных денег, у другого — автозапчасти для машины, которые он купил на похищенные деньги. Двое задержанных успели потратить деньги на собственные нужды.