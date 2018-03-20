В Самаре вынесен приговор вору, совершившему 12 краж из квартир и офисов

В Самаре вынесен приговор 36-летнему мужчине, обвиняемом в совершении серии краж, с незаконным проникновением в помещение, а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере, сообщает прокуратура Самарской области.

В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчина в торговых центрах и офисных зданиях проникал в служебные посещения, откуда похищал имущество граждан и организаций, причинив с мая по октябрь 2017 года ущерб на сумму свыше 247 тысяч рублей.

Кроме того, 23 сентября 2017 года подсудимый был застигнут хозяином при попытке вскрытия входной двери в одном из домов по восьмой просеке в Самаре. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но в этот же день сумел проникнуть в другой дом на этой же улице, откуда похитил имущество на сумму 147 тысяч рублей.

При задержании преступника 16 октября 2017 года при нем было обнаружено 5.02 грамма героина, приобретённого для личного употребления.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 4,5 годам лишения свободы в колонии особого режима.