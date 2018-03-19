Кирпичная стена строящегося ЗАГСа начала сыпаться из-за ветра в Куйбышеве
Здание начали возводить осенью прошлого года.
Здание начали возводить осенью прошлого года.
Прогнозируемая синоптиками на ближайшие сутки непогода начинает проявлять себя. В новосибирском Куйбышеве
Как сообщается в группе службы эвакуации «АСТ-54», здание начали строить осенью прошлого года.
— У нас сильный ветер,
Как сообщает Главное управление МЧС по области, ночью и утром 20 марта в регионе ожидается мокрый снег, метели. Ветер усилится до 17−22 метров в секунду, местами порывы 25−27 метров. На дорогах будут снежные заносы, сильная гололедица.
Такая погода может способствовать возникновению чрезвычайных ситуаций, аварий на системах ТЭК и ЖКХ, нарушению работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличению количества
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