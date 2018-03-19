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19:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Кирпичная стена строящегося ЗАГСа начала сыпаться из-за ветра в Куйбышеве

Здание начали возводить осенью прошлого года.

Прогнозируемая синоптиками на ближайшие сутки непогода начинает проявлять себя. В новосибирском Куйбышеве из-за сильного ветра начала осыпаться кирпичная стена строящегося ЗАГСа.

Как сообщается в группе службы эвакуации «АСТ-54», здание начали строить осенью прошлого года.

— У нас сильный ветер, из-за которого, видимо, и начал отпадать кирпич. Буквально как недели две, даже может и меньше, доделали эту стену, а вот сегодня такая картина, — рассказывают местные жители.

Как сообщает Главное управление МЧС по области, ночью и утром 20 марта в регионе ожидается мокрый снег, метели. Ветер усилится до 17−22 метров в секунду, местами порывы 25−27 метров. На дорогах будут снежные заносы, сильная гололедица.

Такая погода может способствовать возникновению чрезвычайных ситуаций, аварий на системах ТЭК и ЖКХ, нарушению работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличению количества дорожно-транспортных происшествий.

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