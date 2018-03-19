Установлена личность утонувшего в Свислочи — это пропавший житель Гродно
В куртке у утопленника нашли мобильный,
В куртке у утопленника нашли мобильный,
МИНСК, 19 мар — Sputnik. Эксперты установили личность мужчины, тело которого было обнаружено в Минске в реке Свислочь, — это пропавший еще в ноябре прошлого года житель Гродно, сообщила в понедельник официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.
В Свислочи недалеко от улицы Коммунистической днем 17 марта прохожие обнаружили вмерзшее в лед тело человека. На место прибыли спасатели
«Личность мужчины, обнаруженного в реке Свислочь 17 марта, подтверждена результатами экспертных исследований. Им является безвестно отсутствующий житель Гродно», — сказала Дранькова.
Как стало известно ранее, в куртке у утопленника нашли мобильный,
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначена экспертиза для того, чтобы выяснить точную причину смерти молодого человека.
По информации отряда «ЦентрСпас», гродненец 26 ноября прошлого года уехал в Минск в командировку и пропал. С того времени его разыскивали не только волонтеры, но и милиция.
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