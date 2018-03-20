В Воронежской области с начала года заболели бешенством 42 домашних животных
При этом всего смертельной болезнью заразились 44.
При этом всего смертельной болезнью заразились 44.
На совещании в правительстве региона в понедельник, 19 марта, обсудили проблему бешенства животных.
Врио руководителя управления ветеринарии области Семен Першин рассказал, что в текущем году в Воронежской области зарегистрировали уже 44 случая бешенства, и 42 из них — среди домашних животных.
Чтобы бороться с этой смертельной болезнью, нужно проводить вакцинацию животных, снижать число диких собак, кошек и лисиц. Международное эпизоотическое бюро рекомендует безопасную плотность не более одной особи на 1000 гектаров. В Воронежской области, по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, на 1 апреля 2017 года на 1000 га приходилось 2,3 особи, что намного выше рекомендуемых норм.
— В течение трех последних лет число жителей Воронежской области, которые обращаются к врачам с укусами, превышает среднероссийские, — рассказала заместитель руководителя регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека Галина Ласточкина. — В 2017 году этот показатель был превышен на 4,7%. Чаще всего обращаются пострадавшие от укусов домашних питомцев, собак или кошек (57%). 40% из них страдают от укусов безнадзорных животных, 3% — от диких. Ежегодно около 100 пострадавших от укусов отказываются от проведения прививок.
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