В Воронежской области с начала года заболели бешенством 42 домашних животных

На совещании в правительстве региона в понедельник, 19 марта, обсудили проблему бешенства животных.

Врио руководителя управления ветеринарии области Семен Першин рассказал, что в текущем году в Воронежской области зарегистрировали уже 44 случая бешенства, и 42 из них — среди домашних животных.

Чтобы бороться с этой смертельной болезнью, нужно проводить вакцинацию животных, снижать число диких собак, кошек и лисиц. Международное эпизоотическое бюро рекомендует безопасную плотность не более одной особи на 1000 гектаров. В Воронежской области, по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, на 1 апреля 2017 года на 1000 га приходилось 2,3 особи, что намного выше рекомендуемых норм.