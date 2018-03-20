Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После увольнения Тиллерсон сказал правду о России - СМИ
«Контрольный в голову»: Путин одной фразой осадил Киев - эксперт
Юлия Савичева рассказала о тренировках после родов
Актриса, ставшая секс-символом 70-х после роли супергероини
«Сама весна»: Наталья Водянова примерила солнечный образ
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Попытки поставить РФ на место привели США к краху — профессор США
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
Финны обратились к РФ с ценным предложением по Крыму
Лондон сдает позиции: новый поворот дела Скрипаля
СМИ: Жириновский рассказал, что будет с Путиным после 2024 года
В Сеть попали фото невесты принца Гарри без одежды
Леди в красном: Лариса Долина примерила блестящее платье
Нюшу в ультракоротких шортах сравнили с хищницей
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Перемены на кухне помогут похудеть
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
08:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области с начала года заболели бешенством 42 домашних животных

При этом всего смертельной болезнью заразились 44.

На совещании в правительстве региона в понедельник, 19 марта, обсудили проблему бешенства животных.

Врио руководителя управления ветеринарии области Семен Першин рассказал, что в текущем году в Воронежской области зарегистрировали уже 44 случая бешенства, и 42 из них — среди домашних животных.

Чтобы бороться с этой смертельной болезнью, нужно проводить вакцинацию животных, снижать число диких собак, кошек и лисиц. Международное эпизоотическое бюро рекомендует безопасную плотность не более одной особи на 1000 гектаров. В Воронежской области, по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, на 1 апреля 2017 года на 1000 га приходилось 2,3 особи, что намного выше рекомендуемых норм.

— В течение трех последних лет число жителей Воронежской области, которые обращаются к врачам с укусами, превышает среднероссийские, — рассказала заместитель руководителя регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека Галина Ласточкина. — В 2017 году этот показатель был превышен на 4,7%. Чаще всего обращаются пострадавшие от укусов домашних питомцев, собак или кошек (57%). 40% из них страдают от укусов безнадзорных животных, 3% — от диких. Ежегодно около 100 пострадавших от укусов отказываются от проведения прививок.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Елена Исинбаева кардинально поменяла цвет волос и прическу
Пять русских футболистов "Спартака" взяли тренироваться в сборную Бразилии
Россия помешала Совбезу ООН обсудить права человека в Сирии
Названа самая полезная разновидность голодания
Зачем принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман приехал в США
Макаревич не намерен извиняться за слова о "злобных" россиянах
В Верховной Раде покажут «шокирующее» видео с участием Савченко
Полиция не считает беспилотный Uber виновным в смертельном ДТП
СМИ: Дональд Трамп-младший изменял жене с певицей
Спорт
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака» В сборную Бразилии вызван Луис Адриано? Нет, Тите пригласил других игроков «Спартака»!
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь