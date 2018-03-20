Полицейские поймали рецидивиста, укравшего пожертвования в воронежском храме

6 марта мужчина пришел в храм на вечернюю службу и спрятался под столом. После того, как служба закончилась и все прихожане покинули храм, он выбрался из своего «укрытия» и забрал ящики с пожертвованиями. Там было всего 26 тыс. рублей. После мужчина выбил запертую входную дверь и скрылся.