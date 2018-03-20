Полицейские поймали рецидивиста, укравшего пожертвования в воронежском храме
В Воронеже полиция задержала 31-летнего рецидивиста, который украл пожертвования прихожан из храма в Левоборежном районе. Кража произошла в ночь на 7 марта.
В Воронеже полиция задержала 31-летнего рецидивиста, который украл пожертвования прихожан из храма в Левоборежном районе. Кража произошла в ночь на 7 марта.
6 марта мужчина пришел в храм на вечернюю службу и спрятался под столом. После того, как служба закончилась и все прихожане покинули храм, он выбрался из своего «укрытия» и забрал ящики с пожертвованиями. Там было всего 26 тыс. рублей. После мужчина выбил запертую входную дверь и скрылся.
Мужчину наши в Каширском районе, где он живет. Выяснилось, что он уже был неоднократно судим за преступления схожего характера.
Полицейским он признался, что пожертвования, которые украл в храме, уже успел потратить на продукты вместе со своей сожительницей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».
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