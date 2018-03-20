Водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе на юге столицы
Водитель сбил пешехода в Даниловском районе столицы, сообщили в
Водитель сбил пешехода в Даниловском районе столицы, сообщили в
«В районе дома 66 по улице Мытная водитель автомобиля марки Audi TT совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — цитирует собеседника Агентство «Москва». Отмечается, что пострадавший был госпитализирован.
Представитель ведомства добавил, что водителя допрашивают на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
По данным источника в правоохранительных органах, при инциденте пострадал мужчина.
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