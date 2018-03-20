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10Луминале-2018
00:49 (мск), источник: m24.ru

Водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе на юге столицы

Водитель сбил пешехода в Даниловском районе столицы, сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.

«В районе дома 66 по улице Мытная водитель автомобиля марки Audi TT совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — цитирует собеседника Агентство «Москва». Отмечается, что пострадавший был госпитализирован.

Представитель ведомства добавил, что водителя допрашивают на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

По данным источника в правоохранительных органах, при инциденте пострадал мужчина.

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