Водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе на юге столицы

«В районе дома 66 по улице Мытная водитель автомобиля марки Audi TT совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — цитирует собеседника Агентство «Москва». Отмечается, что пострадавший был госпитализирован.