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10Луминале-2018
01:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Американец выиграл 19 миллионов долларов и пошел грабить банки

Американец, выигравший в лотерею миллионы долларов, спустя 20 лет стал грабителем банков. Об этом сообщает издание The Independent.

55-летний Джеймс Аллен Хейес (James Allen Hayes) подозревается в 11 налетах, совершенных в 2017 году. Как правило, он протягивал кассиру записку с предупреждением, что у него пистолет, и требовал деньги. Таким образом он украл около 40 тысяч долларов.

За потрепанный вид ФБР присвоило Хейесу кодовое имя «бывалый бандит». СМИ прозвали его «бандит на PT Cruiser», поскольку некоторые ограбления он совершил на автомобиле этой марки.

В четверг, 15 марта, Хейес пошел на сделку со следствием и сознался в четырех ограблениях. По условиям сделки, у него будет конфискован PT Cruiser, который он приобрел на краденые деньги.

В 1998 году Хейес выиграл в лотерею 19 миллионов долларов. По информации Los Angeles Daily News, после развода половина этой суммы досталась его бывшей жене. У Хейеса оставалось шесть миллионов, однако к тому времени он пристрастился к героину и тратил на наркотики не менее тысячи долларов в неделю. К октябрю 2017 года, когда его задержали, он жил в гараже.

В январе сообщалось, что американец, выигравший в лотерею миллион долларов, скончался через три недели после получения денег. Врачи обнаружили у него рак в поздней стадии через несколько дней после выигрыша.

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