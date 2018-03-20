В США 9-летний мальчик застрелил сестру из-за видеоигры
В Миссисипи (США) девятилетний мальчик застрелил свою сестру во время спора
В Миссисипи (США) девятилетний мальчик застрелил свою сестру во время спора
По словам полицейских, конфликт между детьми произошел
Пока неясно, как ребенок получил доступ к оружию. Шериф округа Монро Сесил Кантрелл считает, что мальчик мог совершить преступление под влиянием телевидения или видеоигр. Правоохранители пока не знают, какое наказание может понести ребенок, так как это первый подобный случай в их практике.
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