В США 9-летний мальчик застрелил сестру из-за видеоигры

По словам полицейских, конфликт между детьми произошел из-за того, что девочка не хотела уступать своему брату игровой джойстик. За это мальчик схватил пистолет и выстрелил сестре в затылок. Пуля прошла через мозг. Мать в это время кормила младших детей в другой комнате.

Пока неясно, как ребенок получил доступ к оружию. Шериф округа Монро Сесил Кантрелл считает, что мальчик мог совершить преступление под влиянием телевидения или видеоигр. Правоохранители пока не знают, какое наказание может понести ребенок, так как это первый подобный случай в их практике.