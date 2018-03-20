Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Северный удар по СПГ США: РФ распечатывает стратегическую кубышку
Молоко утконоса убивает супермикробы
Андрей Малахов показал фото прогулки сыном
Стало известно о самом крупном нарушении на выборах в Москве
Нюшу в ультракоротких шортах сравнили с хищницей
Нейросеть разукрасила советские мультикиВо что они превратились?
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
В Сеть попали снимки невесты принца Гарри без одежды – СМИ
Немецкие СМИ предсказали что ждёт РФ после выборов
Бывший муж Анфисы Чеховой зарабатывает на жизнь стриптизом
Мария Погребняк сама себе делает «уколы красоты»
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Перемены на кухне помогут похудеть
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
10Луминале-2018
01:41 (мск), источник: Lenta.Ru

В США 9-летний мальчик застрелил сестру из-за видеоигры

В Миссисипи (США) девятилетний мальчик застрелил свою сестру во время спора из-за видеоигры. 13-летняя Дижона Белл умерла в больнице Мемфиса, сообщает ABC News.

По словам полицейских, конфликт между детьми произошел из-за того, что девочка не хотела уступать своему брату игровой джойстик. За это мальчик схватил пистолет и выстрелил сестре в затылок. Пуля прошла через мозг. Мать в это время кормила младших детей в другой комнате.

Пока неясно, как ребенок получил доступ к оружию. Шериф округа Монро Сесил Кантрелл считает, что мальчик мог совершить преступление под влиянием телевидения или видеоигр. Правоохранители пока не знают, какое наказание может понести ребенок, так как это первый подобный случай в их практике.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин рассказал, что будет с Россией
Порошенко решил отомстить России за Крым
Путин наметил основные задачи на четвертый президентский срок
Макаревич не намерен извиняться за слова о "злобных" россиянах
Bloomberg: власти Германии ищут замену российскому газу
В Верховной Раде покажут «шокирующее» видео с участием Савченко
Американец выиграл 19 миллионов долларов и пошел грабить банки
Белый дом: Трамп не планирует звонить Путину по поводу выборов
Спорт
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака» В сборную Бразилии вызван Луис Адриано? Нет, Тите пригласил других игроков «Спартака»!
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь