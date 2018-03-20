Во Владивостоке сгорел приют для бездомных
В ночь с 19 на 20 марта в районе Эгершельда во Владивостоке сгорел приют для бездомных.
В ночь с 19 на 20 марта в районе Эгершельда во Владивостоке сгорел приют для бездомных.
По предварительной информации, два человека погибли, один пропал, пятеро пострадали, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Площадь пожара составила около 70 квадратных метров.
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