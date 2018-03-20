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03:14 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке сгорел приют для бездомных

В ночь с 19 на 20 марта в районе Эгершельда во Владивостоке сгорел приют для бездомных.

По предварительной информации, два человека погибли, один пропал, пятеро пострадали, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Площадь пожара составила около 70 квадратных метров.

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