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03:09 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье осудили жестокого рецидивиста

Приморец убил мужчину и причинил тяжкий вред сотруднику полиции.

В Артеме местный житель признан виновным в убийстве человека и посягательстве на жизнь сотрудника полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Как установлено в судебном заседании, в ночь на 27 марта 2016 в ходе распития спиртного фигурант, разозлившись на потерпевшего из-за его высказываний, произвел три выстрела из травматического пистолета в область головы мужчины. От полученных травм мужчина скончался.

Кроме этого, в ноябре 2016 года в ходе расследовании причастности подсудимого к убийству, мужчина совершил посягательство на жизнь сотрудников полиции.

Он выстрелил в трех сотрудников полиции, при этом попав в голову начальнику отделения управления уголовного розыска. В результате этого потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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