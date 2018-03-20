В Приморье осудили жестокого рецидивиста
Приморец убил мужчину и причинил тяжкий вред сотруднику полиции.
Приморец убил мужчину и причинил тяжкий вред сотруднику полиции.
В Артеме местный житель признан виновным в убийстве человека и посягательстве на жизнь сотрудника полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Как установлено в судебном заседании, в ночь на 27 марта 2016 в ходе распития спиртного фигурант, разозлившись на потерпевшего
Он выстрелил в трех сотрудников полиции, при этом попав в голову начальнику отделения управления уголовного розыска. В результате этого потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.