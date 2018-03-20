В Приморье осудили жестокого рецидивиста

В Артеме местный житель признан виновным в убийстве человека и посягательстве на жизнь сотрудника полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Как установлено в судебном заседании, в ночь на 27 марта 2016 в ходе распития спиртного фигурант, разозлившись на потерпевшего из-за его высказываний, произвел три выстрела из травматического пистолета в область головы мужчины. От полученных травм мужчина скончался.

Кроме этого, в ноябре 2016 года в ходе расследовании причастности подсудимого к убийству, мужчина совершил посягательство на жизнь сотрудников полиции.

Он выстрелил в трех сотрудников полиции, при этом попав в голову начальнику отделения управления уголовного розыска. В результате этого потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.