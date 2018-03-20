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03:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Нескольких владивостокцев спасли из огненного ада

В частном жилом доме на улице Розничная во Владивостоке случилась беда, сообщает DEITA. RU.

В частном жилом доме на улице Розничная во Владивостоке случилась беда, сообщает DEITA.RU.

Дом был полностью объят пламенем. Пожарным удалось вывести из огня 4 человека, еще 7 было эвакуировано. На месте пожара, также, были обнаружены 4 пострадавших человека без признаков жизни, которые были переданы врачам скорой медицинской помощи.

Примечательно, что на данном доме были установлены пожарные дымоизвещатели, которые, сработав, спасли жизни спящих людей, находившихся в доме и позволила жильцам своевременно обратиться по телефону 101 в пожарную охрану.

В 23.26 пожар был локализован, а в 04.11 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 70 кв.м. На месте пожара работало 36 человек и 11 единиц техники, от МЧС России 28 человек и 8 ед. техники.

Обстоятельства и причины произошедшего пожара устанавливаются.

Михаил Грач.

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