Нескольких владивостокцев спасли из огненного ада
В частном жилом доме на улице Розничная во Владивостоке случилась беда, сообщает DEITA. RU.
В частном жилом доме на улице Розничная во Владивостоке случилась беда, сообщает DEITA. RU.
В частном жилом доме на улице Розничная во Владивостоке случилась беда, сообщает DEITA.RU.
Дом был полностью объят пламенем. Пожарным удалось вывести из огня 4 человека, еще 7 было эвакуировано. На месте пожара, также, были обнаружены 4 пострадавших человека без признаков жизни, которые были переданы врачам скорой медицинской помощи.
В 23.26 пожар был локализован, а в 04.11 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 70 кв.м. На месте пожара работало 36 человек и 11 единиц техники, от МЧС России 28 человек и 8 ед. техники.
Обстоятельства и причины произошедшего пожара устанавливаются.
Михаил Грач.
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