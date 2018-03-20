В Приморье из психушки сбежали пациенты
Спустя несколько часов их маленькое приключение закончилось.
Спустя несколько часов их маленькое приключение закончилось.
Из психиатрической больницы в Приморье сбежали три пациента. Немногим позже беглецов задержали, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на управление МВД Приморского края.
Сотрудник Краевой психиатрической больницы № 1, расположенной в селе Заречное неподалёку от Уссурийска, обратился в полицию с заявлением о том, что три пациента самовольно покинули территорию лечебного учреждения во время прогулки. Известно, что мужчины в возрасте 26, 33 лет и 41 года, по решению суда находились на принудительном лечении за совершение имущественных преступлений.
Незамедлительно ориентировки с приметами беглецов передали сотрудникам полиции. Через несколько часов сотрудник ГАИ в районе села Баневурово задержали сбежавших пациентов лечебного учреждения, Уссурийский городской округ, и доставили их в отдел полиции. По факту инцидента проводится проверка. Все обстоятельства случившегося ещё предстоит выяснить.
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