Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Молоко утконоса убивает супермикробы
Рудковская и Плющенко жестко наказывают 5-летнего сына за непослушание
4 региона, где Собчак получила больше всего голосов на выборах
Брижит Макрон вышла в свет в мини-платье с кожаным поясом
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Немецкие СМИ предположили, что ждёт РФ после выборов
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
Бывший муж Анфисы Чеховой зарабатывает на жизнь стриптизом
Мария Погребняк сама себе делает «уколы красоты»
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
В киевской многоэтажке из вентиляции достали енота
Появятся ли в России платные лифты?
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
12«Мы будто в тюрьме»
03:43 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье из психушки сбежали пациенты

Спустя несколько часов их маленькое приключение закончилось.

Из психиатрической больницы в Приморье сбежали три пациента. Немногим позже беглецов задержали, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на управление МВД Приморского края.

Сотрудник Краевой психиатрической больницы № 1, расположенной в селе Заречное неподалёку от Уссурийска, обратился в полицию с заявлением о том, что три пациента самовольно покинули территорию лечебного учреждения во время прогулки. Известно, что мужчины в возрасте 26, 33 лет и 41 года, по решению суда находились на принудительном лечении за совершение имущественных преступлений.

Незамедлительно ориентировки с приметами беглецов передали сотрудникам полиции. Через несколько часов сотрудник ГАИ в районе села Баневурово задержали сбежавших пациентов лечебного учреждения, Уссурийский городской округ, и доставили их в отдел полиции. По факту инцидента проводится проверка. Все обстоятельства случившегося ещё предстоит выяснить.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Приморский депутат вступился за Павла Грудинина
Явка избирателей в Хабаровском крае не стала рекордной
Россия помешала Совбезу ООН обсудить права человека в Сирии
Макаревич не намерен извиняться за слова о "злобных" россиянах
Bloomberg: власти Германии ищут замену российскому газу
В Верховной Раде покажут «шокирующее» видео с участием Савченко
В США мальчик застрелил сестру из-за игры
Американец выиграл 19 миллионов долларов и пошел грабить банки
Белый дом: Трамп не планирует звонить Путину по поводу выборов
Спорт
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака» В сборную Бразилии вызван Луис Адриано? Нет, Тите пригласил других игроков «Спартака»!
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь