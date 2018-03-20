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03:44 (мск), источник: Восток Медиа

Из пятиэтажного дома в Хабаровске эвакуировали 20 человек из-за пожара

В дальневосточной столице в пятиэтажном жилом доме произошёл пожар. Огонь разгорелся в одной из квартир, охватив целую комнату. Из здания эвакуировали 20 человек — кто-то смог выйти самостоятельно, кому-то понадобилась помощь спасателей.

Вызов о происшествии поступил на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска минувшим вечером в 20:44 по местному времени. По словам очевидцев, которые рассказали о случившемся, возгорание произошло в пятиэтажном доме на Амурском бульваре.

Прибывшие в считанные минуты пожарные расчёты сразу же приступили к разведке задымлённых помещений внутри дома и к тушению огня. Из подъезда самостоятельно, а также с помощью спасателей на свежий воздух вышли 20 человек.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, пожар удалось локализовать в 20:53, а через 18 минут — полностью ликвидировать. Его площадь составила около пяти квадратных метров. От огня пострадали домашние вещи и одна из комнат в квартире. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекли 12 человек и три единицы техники. Сейчас сотрудники Госпожнадзора проводят проверку, чтобы установить причины возгорания и виновного.

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