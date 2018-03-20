Из пятиэтажного дома в Хабаровске эвакуировали 20 человек из-за пожара
В дальневосточной столице в пятиэтажном жилом доме произошёл пожар. Огонь разгорелся в одной из квартир, охватив целую комнату. Из здания эвакуировали 20 человек —
В дальневосточной столице в пятиэтажном жилом доме произошёл пожар. Огонь разгорелся в одной из квартир, охватив целую комнату. Из здания эвакуировали 20 человек —
Вызов о происшествии поступил на пульт
Прибывшие в считанные минуты пожарные расчёты сразу же приступили к разведке задымлённых помещений внутри дома и к тушению огня. Из подъезда самостоятельно, а также с помощью спасателей на свежий воздух вышли 20 человек.
Как сообщает
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.