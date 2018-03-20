Из пятиэтажного дома в Хабаровске эвакуировали 20 человек из-за пожара

Вызов о происшествии поступил на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска минувшим вечером в 20:44 по местному времени. По словам очевидцев, которые рассказали о случившемся, возгорание произошло в пятиэтажном доме на Амурском бульваре.

Прибывшие в считанные минуты пожарные расчёты сразу же приступили к разведке задымлённых помещений внутри дома и к тушению огня. Из подъезда самостоятельно, а также с помощью спасателей на свежий воздух вышли 20 человек.