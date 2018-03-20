Три велосипеда украли у хабаровской семьи

В Хабаровске полицейские задержали трех мужчин в возрасте от 24 до 33 лет. Фигурантов подозревают в том, что они украли велосипеды у семьи, живущей в Железнодорожном районе города, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.