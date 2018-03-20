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03:45 (мск), источник: Губерния онлайн

Три велосипеда украли у хабаровской семьи

В Хабаровске полицейские задержали трех мужчин в возрасте от 24 до 33 лет. Фигурантов подозревают в том, что они украли велосипеды у семьи, живущей в Железнодорожном районе города, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

К правоохранителям с заявлением обратилась хабаровчанка. Она рассказала, что неизвестные ночью проникли в подвал дома, спилив замки на дверях. Их добычей стали три велосипеда общей стоимостью около 65 тысяч рублей.

Фигурантов поймали, когда они пытались продать похищенное на одном из рынков города. Как выяснилось, ранее подозреваемые уже были судимы.

Сейчас двое задержанных заключены под стражу, третий находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Велосипеды вернули владельцам.

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