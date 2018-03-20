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04:12 (мск), источник: VLADNEWS

СК прокомментировал пожар во Владивостоке, в котором погибли люди

Проводится доследственная проверка.

По факту смерти во время пожара во Владивостоке Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю проводит доследственную проверку, сообщила корреспонденту РИА VladNews старший помощник руководителя СУ СК по Приморью Аврора Римская.

«Следственный комитет проводит проверку по данному факту. В ближайшее время будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — сообщила Аврора Римская.

Напомним, ночью 19 марта в 22:44 поступило сообщение на пульт спасательной службы МЧС о пожаре в районе Эгершельда по улице Розничная. Пожарным удалось эвакуировать 11 человек. Четверо погибли.

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