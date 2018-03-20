Упавший с крыши лед повредил два автомобиля в Новосибирске

Два автомобиля сильно пострадали из-за упавшего куска льда с крыши дома на улице Мира, 62 корпус 1 в Новосибирске. О ЧП стало известно в понедельник, 19 марта.

В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщается, что лед повредил автомобили Toyota и BMW. Сильнее всего пострадал первый автомобиль — лобовое стекло пошло трещинами, а на крыше седана осталась большая вмятина.

— Мы вызвали полицию, и нам сказали ехать на Оловозоводскую, чтобы зафиксировать ущерб. Говорят, что до этого там же упала глыба на BMW X3. Его хозяина тоже ждут в полиции, — рассказывают очевидцы.