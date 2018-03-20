Упавший с крыши лед повредил два автомобиля в Новосибирске
Toyota и BMW стояли у дома по улице Мира.
Toyota и BMW стояли у дома по улице Мира.
Два автомобиля сильно пострадали
В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщается, что лед повредил автомобили Toyota и BMW. Сильнее всего пострадал первый автомобиль — лобовое стекло пошло трещинами, а на крыше седана осталась большая вмятина.
— Мы вызвали полицию, и нам сказали ехать на Оловозоводскую, чтобы зафиксировать ущерб. Говорят, что до этого там же упала глыба на BMW X3. Его хозяина тоже ждут в полиции, — рассказывают очевидцы.
Ранее «Комсомольская правда» писала, что
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