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06:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Упавший с крыши лед повредил два автомобиля в Новосибирске

Toyota и BMW стояли у дома по улице Мира.

Два автомобиля сильно пострадали из-за упавшего куска льда с крыши дома на улице Мира, 62 корпус 1 в Новосибирске. О ЧП стало известно в понедельник, 19 марта.

В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщается, что лед повредил автомобили Toyota и BMW. Сильнее всего пострадал первый автомобиль — лобовое стекло пошло трещинами, а на крыше седана осталась большая вмятина.

— Мы вызвали полицию, и нам сказали ехать на Оловозоводскую, чтобы зафиксировать ущерб. Говорят, что до этого там же упала глыба на BMW X3. Его хозяина тоже ждут в полиции, — рассказывают очевидцы.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что из-за сильного ветра в Куйбышеве посыпалась кирпичная стена строящегося ЗАГСа. В МЧС предупреждают, что сложившиеся погодные условия могут способствовать возникновению чрезвычайных ситуаций, аварий на системах ТЭК и ЖКХ, нарушению работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличению количества дорожно-транспортных происшествий.

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