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04:33 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Над центром Хабаровска поднялся столб чёрного дыма

При пожаре в доме на «красной линии» обнаружен погибший.

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Утром 20 марта спешащие по делам жители Хабаровска увидели поднимающийся над центром города огромный столб чёрного дыма. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе регионального управления МЧС России, в 9−04 поступил сигнал о возгорании на 5 этаже дома по улице Муравьёва-Амурского, 13. В этом здании расположены жилые квартиры и мастерские художников.

«Незамедлительно туда выехали расчёты трёх пожарных отделений, 13 единицы техники и 12 человек личного состава, — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю Екатерина Потворова. — На месте они организовали разведку задымлённых помещений и тушение пожара. Из здания были эвакуированы 15 человек. Достаточно оперативно возгорание удалось локализовать. В 9−27 было ликвидировано открытое горение. В настоящее время ведутся работы по проливке здания и окончательному дотушиванию пожара».

По предварительной информации, в сгоревшей квартире обнаружен труп мужчины. Устанавливаются причины пожара.

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