Над центром Хабаровска поднялся столб чёрного дыма

Утром 20 марта спешащие по делам жители Хабаровска увидели поднимающийся над центром города огромный столб чёрного дыма. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе регионального управления МЧС России, в 9−04 поступил сигнал о возгорании на 5 этаже дома по улице Муравьёва-Амурского, 13. В этом здании расположены жилые квартиры и мастерские художников.

«Незамедлительно туда выехали расчёты трёх пожарных отделений, 13 единицы техники и 12 человек личного состава, — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю Екатерина Потворова. — На месте они организовали разведку задымлённых помещений и тушение пожара. Из здания были эвакуированы 15 человек. Достаточно оперативно возгорание удалось локализовать. В 9−27 было ликвидировано открытое горение. В настоящее время ведутся работы по проливке здания и окончательному дотушиванию пожара».