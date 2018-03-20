Над центром Хабаровска поднялся столб чёрного дыма
При пожаре в доме на «красной линии» обнаружен погибший.
При пожаре в доме на «красной линии» обнаружен погибший.
Утром 20 марта спешащие по делам жители Хабаровска увидели поднимающийся над центром города огромный столб чёрного дыма. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в
«Незамедлительно туда выехали расчёты трёх пожарных отделений, 13 единицы техники и 12 человек личного состава, — рассказала руководитель
По предварительной информации, в сгоревшей квартире обнаружен труп мужчины. Устанавливаются причины пожара.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.