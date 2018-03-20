СК возбудил уголовное дело по факту строительства многоэтажки под Иркутском
Материальный ущерб от незаконных действий составил более 3,5 млн рублей.
Материальный ущерб от незаконных действий составил более 3,5 млн рублей.
Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту незаконной передачи земельного участка в поселке Молодежный Иркутского района под многоэтажку, сообщили в
«В январе текущего года была организована доследственная проверка по коллективному заявлению жителей поселка Молодежный, которые на личном приеме обратились к заместителю председателя СК Илье Лазутову с просьбой разобраться в законности действий застройщика и должностных лиц вуза», — говорится в сообщении.
Следователями установлено, что в период с августа по сентябрь 2013 года путем проведения незаконных кадастровых работ данный участок площадью 1 тыс. 364 кв. м выбыл из собственности РФ. Впоследствии органами местного самоуправления он был предоставлен под коммерческую застройку.
Материальный ущерб от незаконных действий составил более 3,5 млн рублей.
В совершении преступления подозревается сотрудник Иркутского государственного аграрного университета.
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