СК возбудил уголовное дело по факту строительства многоэтажки под Иркутском

Источник: Агентство «Москва»

Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту незаконной передачи земельного участка в поселке Молодежный Иркутского района под многоэтажку, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В январе текущего года была организована доследственная проверка по коллективному заявлению жителей поселка Молодежный, которые на личном приеме обратились к заместителю председателя СК Илье Лазутову с просьбой разобраться в законности действий застройщика и должностных лиц вуза», — говорится в сообщении.

Следователями установлено, что в период с августа по сентябрь 2013 года путем проведения незаконных кадастровых работ данный участок площадью 1 тыс. 364 кв. м выбыл из собственности РФ. Впоследствии органами местного самоуправления он был предоставлен под коммерческую застройку.

Материальный ущерб от незаконных действий составил более 3,5 млн рублей.