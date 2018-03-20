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04:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

СК возбудил уголовное дело по факту строительства многоэтажки под Иркутском

Материальный ущерб от незаконных действий составил более 3,5 млн рублей.

Источник: Агентство «Москва»

Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту незаконной передачи земельного участка в поселке Молодежный Иркутского района под многоэтажку, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В январе текущего года была организована доследственная проверка по коллективному заявлению жителей поселка Молодежный, которые на личном приеме обратились к заместителю председателя СК Илье Лазутову с просьбой разобраться в законности действий застройщика и должностных лиц вуза», — говорится в сообщении.

Следователями установлено, что в период с августа по сентябрь 2013 года путем проведения незаконных кадастровых работ данный участок площадью 1 тыс. 364 кв. м выбыл из собственности РФ. Впоследствии органами местного самоуправления он был предоставлен под коммерческую застройку.

Материальный ущерб от незаконных действий составил более 3,5 млн рублей.

В совершении преступления подозревается сотрудник Иркутского государственного аграрного университета.

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