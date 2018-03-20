Ночную погоню полицейских за автомобилем в Актау выложили в Сеть

На кадрах ролика полицейский автомобиль преследует машину предполагаемого нарушителя. В результате, уходя от погони, преследуемый совершил ДТП с еще одним автомобилем полиции.

Согласно данным регистратора, погоня происходила 19 марта примерно в 01:49. Со слов очевидцев, погоня произошла в 30 микрорайоне.

На место ДТП вызвали скорую помощь.

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