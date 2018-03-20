Водитель ехал задним ходом и насмерть сбил женщину в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Авария произошла накануне днем на одной из улиц в городе Барабинске. 34-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla» двигался задним ходом и сбил 59-летнюю женщину. На место аварии незамедлительно отправились сотрудники полиции, пострадавшую госпитализировали, но позже она умерла в больнице.