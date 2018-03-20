Военнослужащие ВВО провели антитеррористические учения в Хабаровске

Уточняется, что для создания реальной обстановки учения проходили на территории военного клинического госпиталя.
«Военнослужащие подразделений антитеррора мотострелкового соединения после получения сообщения об угрозе захвата госпиталя прибыли на место, заняли оборону и провели разведку. “Террористы” пытались проникнуть в госпиталь различными способами, но все попытки были отражены. Отрабатывались различные сценарии развития ситуации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе завязавшегося учебного боя «нападавшие» были уничтожены, помимо этого группа разминирования обнаружила и обезвредила несколько заложенных «взрывных устройств». Кроме того, группа антитеррора эвакуировала условно раненных военнослужащих и проверила территорию на наличие отравляющих и опасных веществ.
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