Военнослужащие ВВО провели антитеррористические учения в Хабаровске

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что для создания реальной обстановки учения проходили на территории военного клинического госпиталя.

«Военнослужащие подразделений антитеррора мотострелкового соединения после получения сообщения об угрозе захвата госпиталя прибыли на место, заняли оборону и провели разведку. “Террористы” пытались проникнуть в госпиталь различными способами, но все попытки были отражены. Отрабатывались различные сценарии развития ситуации», — говорится в сообщении.