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06:07 (мск), источник: РИА Новости

Военнослужащие ВВО провели антитеррористические учения в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 20 мар — РИА Новости. Группа антитеррора мотострелкового соединения Восточного военного округа отразила нападение группы условных террористов на военный госпиталь в Хабаровске, сообщает пресс-служба округа.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что для создания реальной обстановки учения проходили на территории военного клинического госпиталя.

«Военнослужащие подразделений антитеррора мотострелкового соединения после получения сообщения об угрозе захвата госпиталя прибыли на место, заняли оборону и провели разведку. “Террористы” пытались проникнуть в госпиталь различными способами, но все попытки были отражены. Отрабатывались различные сценарии развития ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе завязавшегося учебного боя «нападавшие» были уничтожены, помимо этого группа разминирования обнаружила и обезвредила несколько заложенных «взрывных устройств». Кроме того, группа антитеррора эвакуировала условно раненных военнослужащих и проверила территорию на наличие отравляющих и опасных веществ.

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