В Красноярском крае охотник получил шесть лет колонии за нападение на бывшую жену
Охотник из Дивногорска пытался убить
Охотник из Дивногорска пытался убить
В Красноярском крае 60-летний охотник с большим стажем получил 6,5 лет колонии строгого режима за покушение на убийство бывшей жены. Приговор вступил в силу, сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 19 марта. Жителя Дивногорска также обвинили за незаконные приобретение, хранение и ношение оружия.
В прокуратуре сообщили, что нетрезвый охотник взял двуствольное ружье с оптическим прицелом «ИЖ 56−3» и патронами к нему. На улице, напротив квартиры бывшей жены, он начал ее поджидать и выстрелил в окно кухни, где находилась женщина.
Уточняется, что хозяйка квартиры стояла спиной к окну, пуля пролетела на расстоянии всего 27 сантиметров от ее головы.
После этого пьяный охотник разобрал ружье, уложил его в сумку и покинул место преступления. Уточняется, что он продолжал пить алкоголь, который взял с собой.
Дивногорский городской суд указал на то, что именно алкогольное опьянение охотника и поспособствовало совершению преступления, и спасло жизнь его бывшей супруге.
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