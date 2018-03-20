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06:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае охотник получил шесть лет колонии за нападение на бывшую жену

Охотник из Дивногорска пытался убить экс-супругу выстрелом в голову.

В Красноярском крае 60-летний охотник с большим стажем получил 6,5 лет колонии строгого режима за покушение на убийство бывшей жены. Приговор вступил в силу, сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 19 марта. Жителя Дивногорска также обвинили за незаконные приобретение, хранение и ношение оружия.

По данным краевой прокуратуры, мужчина свою вину не признал. Он заявил, что у него не было намерения убивать экс-супругу. Он хотел ее только напугать и пояснил, что начал думать об этом, когда узнал о другом мужчине, который жил с его бывшей женой в ее квартире.

В прокуратуре сообщили, что нетрезвый охотник взял двуствольное ружье с оптическим прицелом «ИЖ 56−3» и патронами к нему. На улице, напротив квартиры бывшей жены, он начал ее поджидать и выстрелил в окно кухни, где находилась женщина.

Уточняется, что хозяйка квартиры стояла спиной к окну, пуля пролетела на расстоянии всего 27 сантиметров от ее головы.

После этого пьяный охотник разобрал ружье, уложил его в сумку и покинул место преступления. Уточняется, что он продолжал пить алкоголь, который взял с собой.

Дивногорский городской суд указал на то, что именно алкогольное опьянение охотника и поспособствовало совершению преступления, и спасло жизнь его бывшей супруге.

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