В Красноярском крае охотник получил шесть лет колонии за нападение на бывшую жену

В Красноярском крае 60-летний охотник с большим стажем получил 6,5 лет колонии строгого режима за покушение на убийство бывшей жены. Приговор вступил в силу, сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 19 марта. Жителя Дивногорска также обвинили за незаконные приобретение, хранение и ношение оружия.



По данным краевой прокуратуры, мужчина свою вину не признал. Он заявил, что у него не было намерения убивать экс-супругу. Он хотел ее только напугать и пояснил, что начал думать об этом, когда узнал о другом мужчине, который жил с его бывшей женой в ее квартире.

В прокуратуре сообщили, что нетрезвый охотник взял двуствольное ружье с оптическим прицелом «ИЖ 56−3» и патронами к нему. На улице, напротив квартиры бывшей жены, он начал ее поджидать и выстрелил в окно кухни, где находилась женщина.



Уточняется, что хозяйка квартиры стояла спиной к окну, пуля пролетела на расстоянии всего 27 сантиметров от ее головы.