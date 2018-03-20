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06:12 (мск), источник: Восток Медиа

Раненую тигрицу из Хабаровского края отправят в Москву

Вторая операция, которую сделали раненой тигрице из Хабаровского края, прошла успешно. Теперь здоровьем хищницы займутся специалисты одного из московских зоопарков. Они решат, как восстановить подвижность задней лапы животного, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Состояние тигрицы стабильно тяжёлое. Сейчас готовим документы для её отправки в Москву для проведения операции на ноге. Не могу сказать, что именно будут делать, специалисты сами примут решение, делать искусственный сустав или что-то другое. Мы своё дело сделали, сейчас нужно более-менее стабилизировать состояние хищницы, чтобы её можно было транспортировать», — рассказал корреспонденту агентства директор МРОО Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

Сколько времени понадобится тигрице на восстановление, специалисты прогнозировать не могут и боятся это делать, поскольку животное до сих пор находится на грани жизни и смерти. Если тигрица сможет восстановиться, её оставят в неволе. Где именно будет обитать хищница, решат в Росприроднадзоре.

Агентство писало, что тяжело раненную тигрицу обнаружили на территории государственного природного заказника «Матайский» в районе имени Лазо на лесовозной дороге. Специалисты предполагают, что животное ранили картечью из гладкоствольного оружия. При осмотре у хищницы нашли множественные ранения в области правого бедра, хвоста и брюшной полости. Тигрицу доставили в Приморский центр реабилитации. Там ей практически сразу провели операцию, а четверг, 15 марта, выполнили ещё одну. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту стрельбы по краснокнижному животному.

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