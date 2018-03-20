Раненую тигрицу из Хабаровского края отправят в Москву

«Состояние тигрицы стабильно тяжёлое. Сейчас готовим документы для её отправки в Москву для проведения операции на ноге. Не могу сказать, что именно будут делать, специалисты сами примут решение, делать искусственный сустав или что-то другое. Мы своё дело сделали, сейчас нужно более-менее стабилизировать состояние хищницы, чтобы её можно было транспортировать», — рассказал корреспонденту агентства директор МРОО Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.
Сколько времени понадобится тигрице на восстановление, специалисты прогнозировать не могут и боятся это делать, поскольку животное до сих пор находится на грани жизни и смерти. Если тигрица сможет восстановиться, её оставят в неволе. Где именно будет обитать хищница, решат в Росприроднадзоре.
Агентство писало, что тяжело раненную тигрицу обнаружили на территории государственного природного заказника «Матайский» в районе имени Лазо на лесовозной дороге. Специалисты предполагают, что животное ранили картечью из гладкоствольного оружия. При осмотре у хищницы нашли множественные ранения в области правого бедра, хвоста и брюшной полости. Тигрицу доставили в Приморский центр реабилитации. Там ей практически сразу провели операцию, а четверг, 15 марта, выполнили ещё одну. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту стрельбы по краснокнижному животному.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.