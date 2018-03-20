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06:13 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярском крае битумовоз съехал в кювет — вредные вещества чуть не попали в реку

Накануне на 4 км трассы Ачинск-Бирилюссы водитель битумовоза не справился с управлением и съехал в кювет. При аварии из цистерны произошла утечка битума.

Как пояснили в КГКУ «Спасатель», угрозу попадания вещества в ближайшую реку ликвидировали. «В ходе работ была сделана обваловка из снега, сдерживающая поток битума в сторону р. Салырка», — сказано в сообщении. Также в ведомстве добавили, что дальнейшим сбором и вывозом битума с места аварии занимается владелец грузовика.

Дорожная полиция добавила, что, по предварительным данным, при торможении на светофоре «битумовоз сложился с бочкой». Водитель остался цел.

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