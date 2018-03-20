В Красноярском крае битумовоз съехал в кювет — вредные вещества чуть не попали в реку

Как пояснили в КГКУ «Спасатель», угрозу попадания вещества в ближайшую реку ликвидировали. «В ходе работ была сделана обваловка из снега, сдерживающая поток битума в сторону р. Салырка», — сказано в сообщении. Также в ведомстве добавили, что дальнейшим сбором и вывозом битума с места аварии занимается владелец грузовика.