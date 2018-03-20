В Красноярском крае битумовоз съехал в кювет — вредные вещества чуть не попали в реку
Накануне на 4 км трассы
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Накануне на 4 км трассы
Как пояснили в КГКУ «Спасатель», угрозу попадания вещества в ближайшую реку ликвидировали. «В ходе работ была сделана обваловка из снега, сдерживающая поток битума в сторону р. Салырка», — сказано в сообщении. Также в ведомстве добавили, что дальнейшим сбором и вывозом битума с места аварии занимается владелец грузовика.
Дорожная полиция добавила, что, по предварительным данным, при торможении на светофоре «битумовоз сложился с бочкой». Водитель остался цел.
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