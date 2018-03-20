За ночь в Екатеринбурге сгорел погрузчик и две иномарки
За минувшую ночь в уральской столице произошло три автопожара, свидетельствуют данные свердловского ГУ МЧС.
За минувшую ночь в уральской столице произошло три автопожара, свидетельствуют данные свердловского ГУ МЧС.
В 01:25 поступил сигнал о возгорании на улице Евгения Савкова на
В 03:48 в диспетчерскую сообщили о пожаре на улице Бакинских Комиссаров. Там от огня пострадал салон Renault Megane.
А в 04:23 стало известно о загоревшейся Mazda 3. На этот раз пожар произошел на улице Кунарской на Сортировке.
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