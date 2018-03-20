Источник: Комсомольская правда

Синоптики не обманули: в Красноярске поднялся ураганный ветер. Напомним, как сообщала «Комсомольской правда"-Красноярск накануне, 19 марта, специалисты гидрометцентра и МЧС объявили штормовое предупреждение. Синоптики обещали, что порывы ветра местами будут достигать 28 метров в секунду.

Сегодня, 20 марта утром, около 8 часов было еще относительно тихо. Ветер поднялся чуть позже, часам к 9. И к этому часу порывы становятся только сильнее. Ветер сбивает людей с ног, несет снег, грязь и мусор (улицы города еще не успели убрать, и везде лежат горы «вытаявших» из-под снега пактов, бумажек, упаковок).