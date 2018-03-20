Синоптики не обманули: в Красноярске поднялся ураганный ветер
Порывами сбивает с ног людей, несет снег, грязь и мусор.
Порывами сбивает с ног людей, несет снег, грязь и мусор.
Синоптики не обманули: в Красноярске поднялся ураганный ветер. Напомним, как сообщала «Комсомольской правда"-Красноярск накануне, 19 марта, специалисты гидрометцентра и МЧС объявили штормовое предупреждение. Синоптики обещали, что порывы ветра местами будут достигать 28 метров в секунду.
Сегодня, 20 марта утром, около 8 часов было еще относительно тихо. Ветер поднялся чуть позже, часам к 9. И к этому часу порывы становятся только сильнее. Ветер сбивает людей с ног, несет снег, грязь и мусор (улицы города еще не успели убрать, и везде лежат горы «вытаявших»
Спасатели еще раз предупреждают горожан о мерах безопасности, которые стоит соблюдать в такую погоду. При сильном ветре нужно держаться подальше от рекламных щитов и других легких конструкций, от проводов ЛЭП. Также не стоит парковать машины рядом с этими объектами.
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