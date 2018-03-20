Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дело Скрипаля: Мэй истерично ответила на послание Путина - СМИ
«Контрольный в голову»: Путин одной фразой осадил Киев - эксперт
Андрей Малахов показал фото прогулки сыном
Жириновский заявил, что прошедшие выборы могут стать последними
«Сама весна»: Наталья Водянова примерила солнечный образ
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
СМИ: Киевляне массово покидают город
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
СМИ: Жириновский рассказал, что будет с Путиным после 2024 года
В Сеть попали фото невесты принца Гарри без одежды
Скарлетт Йоханссон обручилась с новым бойфрендом
Бывший муж Анфисы Чеховой зарабатывает на жизнь стриптизом
Молоко утконоса убивает супермикробы
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачем
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
8 способов декорировать стены в съемной квартире
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
08:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Синоптики не обманули: в Красноярске поднялся ураганный ветер

Порывами сбивает с ног людей, несет снег, грязь и мусор.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики не обманули: в Красноярске поднялся ураганный ветер. Напомним, как сообщала «Комсомольской правда"-Красноярск накануне, 19 марта, специалисты гидрометцентра и МЧС объявили штормовое предупреждение. Синоптики обещали, что порывы ветра местами будут достигать 28 метров в секунду.

Сегодня, 20 марта утром, около 8 часов было еще относительно тихо. Ветер поднялся чуть позже, часам к 9. И к этому часу порывы становятся только сильнее. Ветер сбивает людей с ног, несет снег, грязь и мусор (улицы города еще не успели убрать, и везде лежат горы «вытаявших» из-под снега пактов, бумажек, упаковок).

Спасатели еще раз предупреждают горожан о мерах безопасности, которые стоит соблюдать в такую погоду. При сильном ветре нужно держаться подальше от рекламных щитов и других легких конструкций, от проводов ЛЭП. Также не стоит парковать машины рядом с этими объектами.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Елена Исинбаева кардинально поменяла цвет волос и прическу
Пять русских футболистов "Спартака" взяли тренироваться в сборную Бразилии
Россия помешала Совбезу ООН обсудить права человека в Сирии
Названа самая полезная разновидность голодания
Зачем принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман приехал в США
Макаревич не намерен извиняться за слова о "злобных" россиянах
В Верховной Раде покажут «шокирующее» видео с участием Савченко
Полиция не считает беспилотный Uber виновным в смертельном ДТП
СМИ: Дональд Трамп-младший изменял жене с певицей
Спорт
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака» В сборную Бразилии вызван Луис Адриано? Нет, Тите пригласил других игроков «Спартака»!
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь