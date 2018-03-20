При строительстве станции метро в Москве обвалился грунт
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Провал грунта длиной в десять метров, шириной в шесть метров и глубиной в четыре метра произошел на проезжей части при строительстве станции метро на
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Провал грунта длиной в десять метров, шириной в шесть метров и глубиной в четыре метра произошел на проезжей части при строительстве станции метро на
«При строительстве станции метро “Юго-Восточная” произошло проседание грунта на тротуаре и проезжей части улицы Ферганская. Глубина провала — четыре метра, длина — десять метров, ширина — шесть метров», — сказал собеседник агентства.
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