При строительстве станции метро в Москве обвалился грунт

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Провал грунта длиной в десять метров, шириной в шесть метров и глубиной в четыре метра произошел на проезжей части при строительстве станции метро на юго-востоке Москвы, перекрыто движение по двум полосам из четырех, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.