В Красноярском крае в г. Ачинске произошёл пожар жилого дома

От огня пострадал дом по улице 40 лет ВЛКМ. На тушение привлекалось 17 человек, 5 единиц техники. В настоящий момент пожар ликвидирован.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства ЧП. Ачинские СМИ пишут, что при пожаре погиб мужчина. В ГУ МЧС края информацию не подтвердили и не опровергли.