В Красноярском крае в г. Ачинске произошёл пожар жилого дома
Тушили огонь 17 спасателей.
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Тушили огонь 17 спасателей.
В Ачинске произошёл пожар жилого многоквартирного дома. Информацию подтвердили в местной полиции.
От огня пострадал дом по улице 40 лет ВЛКМ. На тушение привлекалось 17 человек, 5 единиц техники. В настоящий момент пожар ликвидирован.
Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства ЧП. Ачинские СМИ пишут, что при пожаре погиб мужчина. В ГУ МЧС края информацию не подтвердили и не опровергли.
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