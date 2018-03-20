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08:40 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае в г. Ачинске произошёл пожар жилого дома

Тушили огонь 17 спасателей.

В Ачинске произошёл пожар жилого многоквартирного дома. Информацию подтвердили в местной полиции.

От огня пострадал дом по улице 40 лет ВЛКМ. На тушение привлекалось 17 человек, 5 единиц техники. В настоящий момент пожар ликвидирован.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства ЧП. Ачинские СМИ пишут, что при пожаре погиб мужчина. В ГУ МЧС края информацию не подтвердили и не опровергли.

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