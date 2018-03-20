Пожарные вынесли из огня троих детей в Челябинской области
Во время ЧП из полыхающего дома эвакуировали более 10 человек.
Во время ЧП из полыхающего дома эвакуировали более 10 человек.
Загорелась квартира на втором этаже многоэтажки. Весь подъезд в дыму, люди не могли выбраться на улицу. А трое детей, живущих на этаж выше полыхающей квартиры, выбрались на балкон и кричали о помощи.
ЧП случилось в понедельник, 19 марта, в поселке Строителей в Златоусте. Прибывшие на место пожарные в первую очередь стали спасать детей, ждавших помощи на балконе.
— Детки все сделали правильно! Оделись и закрыли дверь в комнату, чтобы остановить дым. А потом вышли на балкон, — рассказал начальник 45-й
Спасатели поднялись на балкон с помощью трехколенной лестницы, надели на детей противогазы и эвакуировали их через подъезд. А потом вывели из квартир еще 10 жителей дома.
В это же время другая бригада пожарных приступила к тушению полыхающей квартиры. На все ушло около получаса, сообщили в
Сейчас специалисты выясняют точную причину пожара. Известно, что возгорание началось в кухне.
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