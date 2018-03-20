Житель дома, где произошел мощный взрыв газа, перекачивал газ в баллоны из центрального газопровода

Правоохранительные органы проводят проверку по этому факту.
Уже после начала пожара спасатели вынесли из квартиры шесть пропан-бутановых баллонов емкостью 50 литров и еще один на 27 литров.
Торговал ли мужчина газом, пока не установлено. Сам он это отрицает, уверяя, что добывал газ исключительно для себя.
«Администрация губернатора и мэрия будут способствовать проведению объективного расследования. Окружная комиссия оценит материальный ущерб и представит предложения в администрацию города для выплаты компенсации, максимальный размер которой составляет 25 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе омской мэрии.
Спасатели напоминают омичам, что неосторожное обращение с опасными взрывчатыми веществами недопустимо. Если же вы заподозрили в незаконных действиях своих соседей. Специалисты советую обращаться в правоохранительные органы.
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