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07:25 (мск), источник: СуперОмск

Житель дома, где произошел мощный взрыв газа, перекачивал газ в баллоны из центрального газопровода

По информации управления МЧС России по Омской области, житель дома № 51 по улице 3-я Молодежная, где 17 марта произошел взрыв газа, жильцов организовал в своей квартире перекачку газовой смеси из центрального газопровода в баллоны, что и стало причиной ЧП.

Правоохранительные органы проводят проверку по этому факту.

Уже после начала пожара спасатели вынесли из квартиры шесть пропан-бутановых баллонов емкостью 50 литров и еще один на 27 литров.

Торговал ли мужчина газом, пока не установлено. Сам он это отрицает, уверяя, что добывал газ исключительно для себя.

«Администрация губернатора и мэрия будут способствовать проведению объективного расследования. Окружная комиссия оценит материальный ущерб и представит предложения в администрацию города для выплаты компенсации, максимальный размер которой составляет 25 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе омской мэрии.

Спасатели напоминают омичам, что неосторожное обращение с опасными взрывчатыми веществами недопустимо. Если же вы заподозрили в незаконных действиях своих соседей. Специалисты советую обращаться в правоохранительные органы.

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