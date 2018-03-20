В Красноярске осуждён начальник строительства жд-ветки Междуреченск-Тайшет

На полтора года колонии-поселения приговорён заместитель начальника строительной организации филиала ОАО «РЖД» Альберта Ионши за подстрекательство к злоупотреблению должностных полномочий, сообщает ФСБ по Красноярскому краю.

Сотрудники федеральной службы безопасности установили, что Ионши в 2015 году при строительстве вторых железнодорожных путей на участке Междуреченск-Тайшет, чтобы показать себя успешным руководителем, неоднократно принуждал подчинённых подписывать акты выполненных работ, хотя фактически они сделаны не были. После подписания актов на счета компаний поступали деньги, всего свыше 700 млн рублей. Тем самым федеральному бюджету был нанесен ущерб в особо крупном размере.