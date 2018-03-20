В Красноярске осуждён начальник строительства жд-ветки Междуреченск-Тайшет
Он заставлял сотрудников подписывать акты работ, которые не были выполнены.
Он заставлял сотрудников подписывать акты работ, которые не были выполнены.
На полтора года
Сотрудники федеральной службы безопасности установили, что Ионши в 2015 году при строительстве вторых железнодорожных путей на участке
В ноябре прошлого года на него завели уголовное дело, в марте суд признал его виновным. Кроме того, в настоящее время против него возбуждено ещё ва уголовных дела — «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение или растрата».
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