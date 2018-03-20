Черных лесорубов, спиливших сосны на 300 тысяч рублей, задержали под Иркутском

В тайге Иркутской области то и дело задерживают нелегальных лесорубов. Так, четверо мужчин надеялись, что спилят сосны в Гороховском лесничестве под Иркутском незаметно, но не получилось — на след преступников вышли полицейские. Черных лесорубов скрутили прямо на деляне, там же нашли трактор, бензопилу и бревна на 300 тысяч рублей.

— Вместе с работниками попался и организатор шайки, — рассказывают в пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области. — По статье «Незаконная рубка лесных насаждений» задержанным грозит до семи лет за решеткой. Пока они находятся под подпиской о невыезде. Возможно, мужчины спиливали деревья и на других делянах, сейчас это выясняется.