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08:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Черных лесорубов, спиливших сосны на 300 тысяч рублей, задержали под Иркутском

Четверым преступникам грозит по семь лет в колонии.

В тайге Иркутской области то и дело задерживают нелегальных лесорубов. Так, четверо мужчин надеялись, что спилят сосны в Гороховском лесничестве под Иркутском незаметно, но не получилось — на след преступников вышли полицейские. Черных лесорубов скрутили прямо на деляне, там же нашли трактор, бензопилу и бревна на 300 тысяч рублей.

— Вместе с работниками попался и организатор шайки, — рассказывают в пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области. — По статье «Незаконная рубка лесных насаждений» задержанным грозит до семи лет за решеткой. Пока они находятся под подпиской о невыезде. Возможно, мужчины спиливали деревья и на других делянах, сейчас это выясняется.

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