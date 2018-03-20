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08:02 (мск), источник: Комсомольская правда

На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погиб водитель Киа

Пострадали три человека.

19 марта около полудня на 129 километре трассы Пермь-Екатеринбург произошло столкновение двух иномарок — Hyundai Solaris и KIA Rio. 38-летний водитель «Соляриса» ехал в Пермь. На трассе он выехал на встречную полосу и врезался в Киа.

32-летняя водитель Киа скончалась на месте, водитель второй иномарки госпитализирован. Кроме того, в больницу доставлены 32-летний пассажир Hyundai Solaris и ребенок, который находился в детском кресле.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Днем ранее на трассе Пермь-Екатеринбург водитель автомашины ВАЗ-21213 не учел дорожные и погодные условия, допустил занос с последующим выездом на полосу для встречного движения. Там произошло столкновение с автомашиной «Вольво FH-12», следующей во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-21213 госпитализирован в ЦРБ Н. Серги с переломом ключицы, и сочетанной травмой, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

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