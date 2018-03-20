На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погиб водитель Киа
Пострадали три человека.
Пострадали три человека.
19 марта около полудня на 129 километре трассы
32-летняя водитель Киа скончалась на месте, водитель второй иномарки госпитализирован. Кроме того, в больницу доставлены 32-летний пассажир Hyundai Solaris и ребенок, который находился в детском кресле.
Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Днем ранее на трассе
В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-21213 госпитализирован в ЦРБ Н. Серги с переломом ключицы, и сочетанной травмой, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
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