На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погиб водитель Киа

19 марта около полудня на 129 километре трассы Пермь-Екатеринбург произошло столкновение двух иномарок — Hyundai Solaris и KIA Rio. 38-летний водитель «Соляриса» ехал в Пермь. На трассе он выехал на встречную полосу и врезался в Киа.

32-летняя водитель Киа скончалась на месте, водитель второй иномарки госпитализирован. Кроме того, в больницу доставлены 32-летний пассажир Hyundai Solaris и ребенок, который находился в детском кресле.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Днем ранее на трассе Пермь-Екатеринбург водитель автомашины ВАЗ-21213 не учел дорожные и погодные условия, допустил занос с последующим выездом на полосу для встречного движения. Там произошло столкновение с автомашиной «Вольво FH-12», следующей во встречном направлении.