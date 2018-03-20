Полицейским поручили защищать проституток после набегов Рыжего Тарзана

Об этом пишет «Фонтанка».

«Полиция не оказала незамедлительной помощи потерпевшим (ими были признаны проститутки — прим. “Ленты.ру”) при совершении преступления в Василеостровском районе», — сказал судья Юрий Гершевский.

Он напомнил, что правоохранительные органы предназначены для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, незамедлительно приходят на помощь каждому, кто нуждается в защите от преступных и иных противоправных посягательств.

Сотрудникам МВД вменяется также попустительство. В ходе следствия было установлено, что Дацик узнавал о борделях в том числе из объявлений на асфальте и домах. Игнорирование уличной рекламы, по словам судьи, приводит к подобным преступлениям и правонарушениям.

Клаусу указали на низкое качество следствия. К примеру, Дацика даже не уведомили о его окончании, поэтому суду пришлось потратить время, чтобы восстановить его в правах.