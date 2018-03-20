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08:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Полицейским поручили защищать проституток после набегов Рыжего Тарзана

Суд в Санкт-Петербурге вынес частное постановление в адрес начальника городского и областного главка МВД Сергея Умнова и руководителя местного управления СК Александра Клауса. Поводом стали нарушения их подчиненных во время погрома в борделях, устроенного националистом Вячеславом Дациком.

Об этом пишет «Фонтанка».

«Полиция не оказала незамедлительной помощи потерпевшим (ими были признаны проститутки — прим. “Ленты.ру”) при совершении преступления в Василеостровском районе», — сказал судья Юрий Гершевский.

Он напомнил, что правоохранительные органы предназначены для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, незамедлительно приходят на помощь каждому, кто нуждается в защите от преступных и иных противоправных посягательств.

Сотрудникам МВД вменяется также попустительство. В ходе следствия было установлено, что Дацик узнавал о борделях в том числе из объявлений на асфальте и домах. Игнорирование уличной рекламы, по словам судьи, приводит к подобным преступлениям и правонарушениям.

Клаусу указали на низкое качество следствия. К примеру, Дацика даже не уведомили о его окончании, поэтому суду пришлось потратить время, чтобы восстановить его в правах.

19 марта Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Он был задержан в мае 2016 года. Мужчина выломал дверь в номере петербургского бутик-отеля, откуда выставил в коридор женщину, затем ворвался в один из публичных домов, где заставил проституток раздеться догола, и в таком виде погнал их по улице в отделение полиции. Националист пытался повторить аналогичные действия еще в одном борделе, но был задержан.

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