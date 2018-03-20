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08:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге жители 300 домов остались без отопления

Коммунальная аварии произошла сегодня ночью на Уралмаше.

В Екатеринбурге из-за прорыва на сетях жители 300 домов остались без отопления. Коммунальная аварии произошла сегодня ночью на Уралмаше. Как рассказали в екатеринбургской теплосетевой компании, при плановом обходе специалисты обнаружили затопление теплокамеры на улице Стахановская, 27.

— На данный момент мы не можем определить масштаб работ. Сейчас идет откачка воды из теплокамеры, поэтому мы перекрыли магистраль. Это займет около 1,5 часов. Затем будет определено место и степень повреждения, после чего станет известен срок ремонтных работ. Отопление мы вернем. Но несколько домов, попадут под ограничение, куда тепло и горячая вода будут подаваться со сниженными параметрами, — отметили в ЕТК.

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